Google: in 2023 in Italia volano ricerche su Sinner e Hamas

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – In un 2023 che ha visto per il nostro tennis lo storico trionfo in Coppa Davis non sorprende che sia Jannik Sinner il personaggio che in Italia ha registrato l’aumento più forte nelle ricerche su Google, battendo un altro sportivo (Romelu Lukaku) e un artista come Peppino di Capri. Ma il bilancio annuale tracciato dal motore di ricerca conferma l’attenzione all’attualità visto che gli italiani – dopo l’attacco del 7 ottobre – si sono fiondati sulla rete per saperne di più su Hamas. La classifica 2023 vede sorprendentemente nella categoria ‘Addii’ Maurizio Costanzo superare Silvio Berlusconi e Matteo Messina Denaro.

Fra i film più cercati ‘Oppenheimer’ batte ‘Barbie’ e ‘C’è ancora domani’, mentre fra le serie tv il boom di ricerche premia ‘Mare Fuori’. Una attrice-scrittrice come Chiara Francini ‘vince’ nella sua categoria davanti a Luisa Ranieri mentre fra i cantanti Rosa Chemical supera Fedez e Marco Mengoni. Quest’ultimo si prende la rivincita fra i tesi delle canzoni più cercate con ‘Due vite’ che ha trionfato a Sanremo. Infine, in Italia gli utenti hanno aumentato le ricerche sulle lenticchie, che battono i bigoli.

Ma quest’anno Google ha festeggiato il suo 25° compleanno e per l’occasione ha ripercorso le tendenze che più hanno suscitato la curiosità degli utenti nel corso degli anni. Una classifica a suo modo prevedibile visto che la rock band più cercata di sempre sono i Beatles, l’artista è Leonardo da Vinci (e la sua Monna Lisa vince fra le opere) mentre l’atleta più cercato è Cristiano Ronaldo. Il calcio trionfa fra gli sport mentre Taylor Swift si aggiudica la palma di nome più cercato anche fra i cantautori.