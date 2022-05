Google Italia, è Melissa Ferretti Peretti il nuovo ad

Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – E’ Melissa Ferretti Peretti il nuovo ad di Google Italia. L’accordo con Ferretti Peretti, fino a oggi amministratore delegato di American Express Italia, è stato raggiunto dopo l’uscita di Fabio Vaccarono, da gennaio 2022 presidente e amministratore delegato del Gruppo Multiversity, sistema di università digitali leader in Italia, in portafoglio al fondo di private Equity CVC. Dopo Vaccarono, l’incarico era stato gestito ad interim da Fuencisla Clemares, country manager in Spagna e Portogallo di Google.