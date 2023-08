Google, news anche per gmail: nuove regole per cancellazione account

Agosto 12, 2023

(Adnkronos) – Google vara nuove regole che portano alla cancellazione di un account, compresi quelli di posta elettronica creati con gmail, in caso di prolungata inattività. A partire da oggi, comunica Google, entra in vigore la policy che prevede la cancellazione di un account in caso di inattività per 2 anni. L’eliminazione degli account inutilizzati comincerà a dicembre 2023. Gli utenti a rischio saranno avvertiti con una serie di email che Google invierà a 8 mesi dalla data dell’eventuale cancellazione: i messaggi verranno inviati all’e-mail non utilizzata e anche all’indirizzo di emergenza che ogni utente è tenuto a fornire. L’account cancellato non potrà essere riutilizzato per la creazione di un nuovo profilo. Per evitare l’eliminazione del profilo è sufficiente ovviamente utilizzare l’email creata con Google o connettersi con l’account e utilizzare uno dei servizi a disposizione: condividere una foto, scaricare un’app, guardare un video su YouTube.