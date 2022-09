Agosto 31, 2022

New York, 31 ago. (Adnkronos) – “Le mie condoglianze per la scomparsa di Mikhail Gorbaciov, uomo di pace le cui scelte hanno aperto un percorso di libertà per i russi. Il suo impegno per la pace in Europa ha cambiato la nostra storia comune”. Così su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato nelle ultime ore Gorbaciov, morto ieri all’età di 91 anni.