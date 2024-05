Goria: Mattarella, ‘fu uomo per tempi difficili’**

23 Maggio 2024

Asti, 23 mag. (Adnkronos) – “Pur non avendo progettato di doverlo essere, Goria fu uomo per tempi difficili”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Asti alla commemorazione di Giovanni Goria, nel trentennale della morte, organizzata dall’omonima fondazione.

“Sul piano politico: il suo -ha ricordato il Capo dello Stato- fu un Governo di dialogo e, insieme, di ‘raffreddamento’ del contrasto tra le forze politiche, in parte riuscito, all’indomani delle elezioni parlamentari del 1987, per assicurare un avvio ordinato e costruttivo di quella legislatura. Sul piano economico: è stata ricordata la decisione, in solitudine, della chiusura del mercato dei cambi da parte di Goria, allora ministro del Tesoro, il 19 luglio del 1985, in un ‘venerdì nero’, a fronte di un pesante attacco portato alla lira italiana. Sul piano della finanza pubblica: con il suo piano di azzeramento del disavanzo statale al netto degli interessi, divenuto successivamente paradigma di comportamento per i governi che si sono succeduti, per combattere così il ciclo perverso inflazione-svalutazione della moneta. Uno scenario oggi fortunatamente ormai lontano per effetto della conquista della comune valuta dell’Euro”.

“Sul piano della politica internazionale, con la missione navale nel Golfo Persico, a tutela della libertà di navigazione civile e commerciale, nel 1987-88. L’espressione ‘nasometria’, che ironicamente attribuiva come neo-scienza intestata a se stesso, intendeva indicare -ha concluso Mattarella- la acuta e necessaria percezione del segno dei tempi”.