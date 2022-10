Governa: Malpezzi (Pd), ‘programma Salvini è della Lega o del centrodestra?’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott (Adnkronos) – “Quello illustrato da Salvini è il programma della Lega o quello del centrodestra? La flat tax che hanno proposto è una legge iniqua e insostenibile che aumenterebbe le disuguaglianze che, invece, andrebbero contrastate. Salvini, tra l’altro, come primo atto da Ministro delle Infrastrutture, ha incontrato il comandante della Guardia Costiera, dimostrando quanto poco gli interessino i cantieri e quanto, invece, voglia usare un ministero strategico per tornare a occuparsi di immigrazione, facendo la solita propaganda”. Lo ha detto a Radio anch’io Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd.

“Più in generale, vogliamo capire in che modo affronteranno il tema dell’autonomia, come terranno il Paese unito. Vogliamo capire che cosa intendono quando parlano di cambiare gli assetti istituzionali. Ci preoccupa che il tema della natalità non sia affrontato nell’unico modo possibile, che dovrebbe essere quello di potenziare l’assegno unico -ha aggiunto Malpezzi-. Noi crediamo che siano il ministero dell’economia o quello del lavoro che dovrebbero avere le deleghe perché è lì che troviamo le risposte e costruiamo le infrastrutture sociali per mettere in atto delle politiche che contrastino per davvero la denatalità”.