Governo: al via Cdm a P.Chigi, a odg caso Fentanyl e riordino sistema riscossione

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – E’ iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Tra le misure sul tavolo figurano anche l’informativa sul Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppioidi sintetici nonché, in materia di fisco, l’esame preliminare del riordino del sistema nazionale di riscossione. All’attenzione del governo anche il riordino del settore dei giochi, a partire da quelli online: il testo darebbe il via anche alla gara per il Lotto.