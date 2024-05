Governo: al via Cdm, all’odg decreto salva-casa e dl unico su sport e scuola

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i principali provvedimenti sul tavolo del Cdm, il decreto ‘salva-casa’ (“misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”) e il decreto unico su sport e scuola (“disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico”). Previsto anche l’esame del disegno di legge in materia di “sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”. Nel corso del Consiglio dei ministri, inoltre, è attesa la relazione del viceministro all’Economia Maurizio Leo sulla questione redditometro.