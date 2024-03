Governo: al via Cdm, fari puntati su test psicoattitudinali toghe

26 Marzo 2024

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Al via il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti all’ordine del giorno, le misure di tutela per i minori in affido, la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e nuove disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione nella PA. Ma i riflettori sono puntati soprattutto sulla possibile introduzione -con un provvedimento fuori sacco- di test psicoattitudinali per i magistrati. Al termine del Consiglio dei ministri è prevista una conferenza stampa.