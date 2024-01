Governo: al via Cdm, sul tavolo stretta su hacker, ‘ddl Ferragni’ e missione Mar Rosso

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – E’ appena iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo diversi provvedimenti di rilievo, tra questi il cosiddetto ddl Ferragni, per rendere più trasparente i prodotti di cui parte dei proventi sono destinati alla beneficenza, la stretta sugli hacker con le misure sulla cybersicurezza, il dlgs per gli anziani che libera risorse per oltre 1 miliardo di euro, il decreto election day -che sbianchetta il limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti- e le norme per agevolare la missione in Mar Rosso. Alla riunione del Cdm seguirà una conferenza stampa.