Governo: Alfieri, ‘Meloni doveva stigmatizzare scelte Azerbaigian, interrogazione Pd’

5 Settembre 2024

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “L’Azerbaigian nei giorni scorsi ha stilato una lista di parlamentari del Consiglio D’Europa ‘non grati’ a quel paese e tra questi diversi parlamentari del Pd: Fassino, Orlando, Zampa, Verducci. Oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Aliyev. Durante l’incontro i due presidenti hanno firmato diversi protocolli d’intesa. Alla luce degli atti del governo di quel paese riteniamo grave che Meloni non abbia stigmatizzato la scelta del governo azero, mancando di tutelare i colleghi italiani e per questo motivo presenteremo al Senato una interrogazione al governo del nostro paese”. Così il capogruppo dem in commissione Esteri a Palazzo Madama Alessandro Alfieri.