Governo: all’odg Cdm nuovo dl migranti e informativa su ex Ilva**

Dicembre 28, 2022

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Il nuovo decreto sui migranti, ma anche un’informativa sull’ex Ilva di Taranto, alle prese con una forte crisi di liquidità. All’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, che dovrebbe iniziare a breve a Palazzo Chigi, figurano un’informativa del ministro delle imprese e del made in Italy sull’accordo di rafforzamento patrimoniale produttivo di Acciaierie d’Italia; il decreto legge recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (presidenza – Imprese e made in italy – Giustizia); decreto-legge su Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e la semplificazione procedimentale in materia di immigrazione (Presidenza – Interno); leggi regionali; varie ed eventuali.