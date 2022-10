Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Meloni: un mare di retorica per rassicurare il suo elettorato. Nessun dettaglio su cosa intenda fare il suo governo in questa emergenza per sostenere famiglie e imprese. Un discorso più da campagna elettorale che da Presidente. Saremo opposizione intransigente”. Così Anna Ascani del Pd su twitter.