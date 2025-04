Governo: Ascani, ‘ostaggio appetiti Salvini mentre incombe recessione’

7 Aprile 2025

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Un governo in ostaggio degli appetiti di Salvini. Mentre si rincorrono gli allarmi per l’effetto dei dazi di Trump, le Borse bruciano i risparmi di centinaia di migliaia di cittadini e si affaccia l’ipotesi di recessione internazionale, nel governo si litiga per le poltrone. Il ministro dei Trasporti, evidentemente pago dei ‘successi’ ottenuti fino ad ora, pretende di trasferirsi al Viminale licenziando l’attuale titolare Piantedosi. Non bastassero i danni per l’economia e la comunità nazionale per effetto della guerra commerciale dichiarata da Trump ci pensa il ‘governo catastrofe’ a mettere a rischio il Paese”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camerata e deputata dem.