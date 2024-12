Governo: Ascani (Pd), ‘Meloni livorosa per coprire fallimenti’

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Toni astiosi, accuse pretestuose, rivendicazioni urlate. Meloni sceglie la strada dello scontro per nascondere i fallimenti del suo governo. Ad Atreju è andata in scena l’autocelebrazione della leader dei sovranisti, che ha dismesso i panni moderati della Presidente del Consiglio ed è tornata al livore e alla rabbia nei confronti di chi, a detta sua, la ostacolerebbe. Oltre al trionfo e i fasti? Niente. Nessuna misura per i cittadini, nessuna ricetta per la crescita e lo sviluppo. Mancano i fatti. Per questo si ricorre a urla scomposte per coprire una lunga serie di disastri tra cui una manovra che non fa nulla per le famiglie, il ceto medio, le imprese. Che impoverisce l’Italia. Giorgia Meloni farebbe meglio ad abbassare i toni e ad ascoltare la voce di chi fatica ad arrivare a fine mese e si scontra quotidianamente con le difficoltà che questo governo amplia invece di restringere”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.