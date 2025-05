Governo: Avs, ‘Meloni subalterna a Trump, silenzio su Gaza e soldi per lobby armi e gas’

7 Maggio 2025

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “La Meloni può raccontarla come vuole, ma non ci ha convinto. La subalternità della destra nei confronti dell’amministrazione americana è clamorosa. E si vede chiaramente anche in queste ore. Meloni è l’unico presidente del consiglio che non ha pronunciato neanche mezza parola su Gaza, niente sul folle piano di Netanyahu. Nulla, silenzio più totale. E lo fa perché ritiene che il comportamento del governo di Israele non sia grave. La moneta con cui paghiamo il prezzo del nostro silenzio su Gaza è l’umanità. Il governo deve tornare in quest’Aula perché ci deve dire con chiarezza cosa pensa del piano di Netanyahu”. Così il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, nella replica al premir time al Senato.

“Nel Paese dei bassi salari, con migliaia di giovani che se ne vanno via ogni anno, con il lavoro ormai povero e precario, con liste di attesa infinite, il governo Meloni butta dalla finestra alcune decine di miliardi per ingrassare la lobby americana delle armi e del gas. Una scelta davvero poco patriottica. Non siamo noi gli anti italiani è Meloni che confonde l’interesse nazionale con l’interesse della sua parte politica. L’Internazionale nera di Trump, Orban e soci non c’entra nulla con gli interessi dell’Italia. Per non parlare del regalo agli oligarchi del web. La verità è che con il governo Meloni i miliardari non pagano mai. Paga solo la povera gente, conclude De Cristofaro.