Governo: Barelli, ‘contro il Sud? Fa sorridere, Fi ha quattro presidenti in regioni del Sud’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Ci sono certamente delle situazioni nel nostro Paese innegabili e di portata universale: la crisi post pandemica, energetica, l’aumento delle materie prime, dell’energia e la guerra in Ucraina hanno colpito tutti, indistintamente. L’opposizione vuole attribuire tutte le colpe al governo di centrodestra e questo è sinceramente inaccettabile. Ho sentito dire addirittura che il governo agisca contro il Sud. Parlo da esponente di un partito che ha un presidente di regione della Sicilia, che è Renato Schifani, un altro presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, un altro presidente in Basilicata, che è Vito Bardi, e un quarto presidente che è Francesco Roberti in Molise. Insomma, saremmo dei pazzi a sostenere un governo che fa leggi o azioni contro il Sud. Infatti è esattamente il contrario perché Forza Italia sostiene lo sviluppo del Sud e promuove leggi per il sostegno dei redditi bassi che condizionano specialmente il meridione”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ospite a Omnibus su La7.