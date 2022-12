Governo: Berlusconi, ‘al lavoro indistintamente per migliorare vita italiani’**

Dicembre 24, 2022

Roma, 24 dic (Adnkronos) – “Siamo tutti impegnati, indistintamente e senza colore politico, per fare in modo che nessuno rimanga indietro e che davvero si possa migliorare la vita degli italiani. Stiamo lavorando con il nuovo governo per sostenere chi fino ad oggi prendeva una pensione troppo bassa, e stiamo cercando di sistemare i troppi giovani che non trovano lavoro perché le imprese non sono nella condizione di assumerli per le troppe tasse e le troppe contribuzioni che oggi gravano sul costo del lavoro”. Lo dice Silvio Berlusconi nei video-auguri di Natale pubblicati sui social.

“Quindi confidiamo davvero che col nuovo anno si possano risolvere alcuni dei problemi che l’Italia si trascina da tempo, per dare serenità a tutti, e per dare un futuro migliore anche all’Italia, al Paese che amiamo”, dice tra l’altro il leader di FI.