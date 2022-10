Governo: Berlusconi, con la signora Meloni c’è amicizia, mai distanza’**

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Non c’è mai stata una distanza tra noi e la signora Meloni: ho un rapporto di amicizia con lei, mio figlio ha un rapporto di amicizia, il suo uomo lavora a Mediaset, sono tanti i punti di contatto”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, al termine della riunione del Gruppo di Forza Italia.

“Ho insistito -ha spiegato il leader di Fi- che tutte le cariche che vengono date in maggioranza siano date secondo il numero degli elettori. Noi abbiamo 170mila elettori in meno soltanto della Lega, invece hanno tirato fuori una formula per cui abbiamo venti deputati in meno rispetto alla Lega e dieci senatori in meno che non corrispondono alla differenza che c’è sugli elettori”.

“Lei -aveva detto in precedenza Berlusconi riferendosi sempre a Meloni- mi ha chiesto di essere suo consigliere, mi sono detto assolutamente a disposizione. Tutto quello che è stato inventato, i miei figli eccetera, è semplicemente un’invenzione”.