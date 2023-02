Governo: Berlusconi, ‘dimissioni Montaruli gesto responsabile e meritorio’

Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Desidero esprimere vicinanza e sostegno ad Augusta Montaruli per il gesto responsabile e meritorio compiuto ieri. Non avendo alcun obbligo di dimettersi, ha dimostrato una grande e non scontata coscienza delle Istituzioni, tutelandole e proteggendole da futili e strumentali provocazioni alimentate da più parti”. Così Silvio Berlusconi su Instagram.

“Sono certo che quanto accaduto non fermerà l’impegno politico ed istituzionale di Augusta, da sempre connotato da competenza, serietà e determinazione”, conclude il presidente di Forza Italia.