Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Dopo una giornata tra Camera e Senato, Marta ha optato per un buon gelato, mentre io non ho resistito ad una crêpes! Buona serata a tutti!”. Silvio Berlusconi posta una foto con Marta Fascina insieme in una nota gelateria romana.