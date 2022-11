Governo: Bersani, ‘da Meloni vittimismo ma eccesso servo encomio con Draghi c’è stato’

Novembre 23, 2022

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Meloni si è arrabbiata con i giornalisti un po’ per il suo vittimismo, che io le sconsiglio, ma che ci sia stato un eccesso di servo encomio in epoca draghiana è vero… Io non mi sarei rivolto ai giornalisti come ha fatto lei, però bisognerebbe sempre tenere lo stesso profilo con tutti. Ma l’altra faccia della medaglia del vittimismo è il “molti nemici molto onore”, ma l’Italia non ha bisogno di litigare”. Così Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.