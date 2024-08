Governo: Bettini, ‘Meloni barcolla, cambiato clima’

1 Agosto 2024

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Al Nazareno c’è ottimismo, quasi euforia? “Non so se ci sia euforia. Certamente fiducia e voglia di combattere. Abbiamo avuto un ottimo risultato alle europee, la destra estrema è stata fermata, le adesioni al referendum sullo Spacca Italia in pochi giorni sono già tantissime, la Meloni barcolla… sembra cambiato il clima. Ora si tratta di non fare errori. Il ribaltamento del governo e la vittoria del centrosinistra sono obiettivi ancora da conquistare”. Così Goffredo Bettini del Pd al Corriere della Sera.

“Forza Italia può rappresentare un contrappeso alla Meloni. Per rompere, dovrebbe prospettare uno schema politico alternativo. Non so se ne sarà capace. Berlusconi, ricordo, ha fondato il Polo di destra rompendo Fini; il solo che ha avuto la forza di chiudere definitivamente con il fascismo e di muoversi nel suo campo verso nuovi confini”.