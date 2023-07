Governo: Biancofiore (Nm), ‘sfiducia a Santanchè atto di giustizialismo politico che respingiamo’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Desidero rinnovare la fiducia politica e personale al ministro Santanché, nella certezza che la mozione di sfiducia come è stata concepita è un atto di giustizialismo e di strumentalizzazione politica sfrenato che noi respingiamo con forza. Il Parlamento non può e non deve essere trasformato in un’aula giudiziaria utilizzando rivelazioni di organi di stampa di parte”. Lo ha detto in aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.

“Da quando il governo Meloni si è insediato – ha aggiunto – le opposizioni, non tutte in verità, si esercitano nella continua richiesta di dimissioni di membri dell’esecutivo. Noi vogliamo essere, invece, costruttivi e crediamo davvero surreale che nel Paese di Beccaria, tra i massimi propugnatori del principio di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, talune forze politiche vogliano ancora cedere al giustizialismo esasperato, a un autentico linciaggio di un ministro che durante la sua vita fa l’imprenditore di successo, che ha messo il suo patrimonio a disposizione del fisco per eventuali e non ancora provate sue responsabilità”. “Ho già vissuto sulla mia pelle anni di gogna giudiziaria che colpirono mia madre nonostante una diagnosi di Alzheimer conclamato, che ha avuto piena giustizia ma purtroppo solo dopo morta. E’ allarmante, sconcertante e inaccettabile che un libero cittadino, un ministro del governo debbano apprendere dalla stampa di essere indagata. Se questo non è uso politico della giustizia cos’è? Confermata la fiducia al ministro Santanchè, auspico che si ritorni a parlare in quest’aula di turismo che sta trascinando la crescita, di lavoro, di sostegno alle imprese, di sicurezza, sanità, politiche sociali. Questo ci chiede la gente e per questo siamo stati eletti. Per tali ragioni, il gruppo che ho l’onore di rappresentare voterà contro la mozione di sfiducia”, ha concluso Biancofiore.