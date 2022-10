Ottobre 9, 2022

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Siamo di fronte ad una vittoria vera della destra, ad un Governo che credo durerà, se le opposizioni non si federano in qualche modo offrono un grande strumento alla maggioranza che gioca innanzi tutto a dividerle e magari con un tipo di opposizione di oggi potrebbe anche trovare qualche collaborazione”. Lo ha affermato Rosy Bindi, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.