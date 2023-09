Governo: Boccia, ‘c’è manovra da fare ma parlano di autonomia e riforme e sono divisi’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Noi vorremmo discutere di manovra, la maggioranza parla di autonomia, di Calderoli, di riforme e sono divisi anche su questo. C’è una manovra da fare e noi vogliamo capire se Giorgetti è in grado di mantenere i numeri del Def, 3,7 nel rapporto deficit-Pil. Servono circa 40 miliardi, ne hanno forse un quarto a disposizione. Per fare una manovra seria la dovranno fare in deficit ma per farla devono interloquire con l’Europa su patto stabilità, Mes etc”. Così Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico in Senato, aprendo l’assemblea del gruppo dei dem per la ripresa dell’attività parlamentare.

“E non mi pare che il clima con l’Europa sia positivo. La maggioranza è divisa. Le nostre priorità sono il taglio strutturale del cuneo fiscale, e servono 10 miliardi, e la tutela della sanità pubblica per la quale lo stesso ministro Schillaci ha chiesto 4 miliardi. Noi partiamo da qui”, conclude Boccia.