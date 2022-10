Governo: Boccia, ‘da Meloni discorso di destra, noi a viso aperto contro’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Il discorso della presidente Meloni alla Camera è stato un discorso di destra, senza troppi giri di parole, ed è evidente che nel centrodestra sono scomparsi i liberali. Sulla tutela dei diritti e sul ruolo dell’Italia in Europa vigileremo ogni giorno”. Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.

“Su tutto il resto abbiamo ascoltato un elenco di ricette di destra che non risolveranno i problemi degli italiani ma aumenteranno soltanto le ingiustizie sociali. Quando ci saranno proposte di interesse collettivo e nazionale ci saremo, ma oggi sulle emergenze immediate come caro energia e salari bassi a causa dell’inflazione nessuna ricetta. È, invece, fin troppo evidente che dal fisco su misura per ricchi, all’integrazione, dall’Europa all’ambiente si è vista la carta d’identità della destra sovranista per la prima volta alla guida del governo italiano, senza nessuno spazio per i liberali che un tempo guidavano il centrodestra”.

“Chi ha rotto il campo largo tra progressisti e democratici dovrebbe sentire sulla pelle, fino in fondo, la responsabilità politica di quello che oggi abbiamo visto e sentito alla Camera. Contro quei valori tipicamente di destra e contro quell’idea di società prospettata il Partito democratico si batterà a viso aperto”.