Governo: Boccia, ‘dopo stime commissione Ue riscriverà manovra?’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Secondo le stime della Commissione Ue l’economia europea quest’anno non crescerà. Rispetto alle previsioni precedenti la crescita continentale si attesterà intorno allo 0,9 % invece che all’1,3%. Per l’Italia si passa dallo 0,9 allo 0,7 nel ‘24 e dall’1,3% all’1,2% per il 2025″. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

“Purtroppo eravamo stati facili profeti quando in sede di preparazione della manovra di bilancio avevamo detto che i conti fatti da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti erano fuori dalla realtà. Peccato che su quelle previsioni, i conti della Nadef, sia stata costruita una manovra che nei fatti non sta in piedi, piena di buchi e di numeri che si basano su ipotesi di privatizzazioni astratte. Il governo ha nutrito di bugie la sua propaganda e ora con questi numeri e in assenza della completa realizzazione dei progetti del Pnrr la tenuta dei conti del nostro Paese è a rischio. Giorgia Meloni ora riscriverà la manovra di bilancio?”.