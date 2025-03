Governo: Boccia, ‘esecutivo inerme e Paese è fermo’

31 Marzo 2025

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo di fronte un Esecutivo che non governa, che sta sprecando le risorse del Pnrr, diviso sulla politica estera. Questo è lo stato della destra al potere. I progetti del Pnrr, unico vero volano di crescita, sono in ritardo e nel Governo discutono se chiedere una proroga sui tempi a Bruxelles, con l’evidente rischio di vedersela negare. La settima rata è bloccata e in ritardo da tre mesi. In politica estera le contraddizioni e le spaccature fra i partiti di governo sono insanabili. Meloni pattina tra Trump e Von Der Leyen, tra Fi e la Lega, con Salvini che fa il servo di Trump e Tajani che reagisce accusandolo di fare lo sfasciacarrozze. Il risultato è che questo Governo è inerme di fronte alle minacce di Trump sui dazi che graveranno su imprese e lavoratori italiani”. Lo afferma Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato.

“I decreti del Governo -aggiunge- sono solo strumenti di propaganda, pericolosi, ma del tutto privi di efficacia. Nel frattempo il Paese è fermo: stipendi al palo, sanità pubblica sempre più privatizzata, condoni fiscali che provocano solo buchi di bilancio e umiliano cittadini e lavoratori onesti”.