Governo: Boccia, ‘sempre più orbaniano, limita Parlamento’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “In Parlamento ormai sembra di vivere in una bolla in cui c’è una maggioranza che, a oltre metà legislatura, ha delegato al governo ogni iniziativa legislativa. Ormai è evidente l’impostazione sempre più trumpiana e orbaniana che ispira la destra nei suoi comportamenti parlamentari. Non si tratta solo dell’eccesso della decretazione d’urgenza. Quello che è avvenuto ieri sera nel gruppo di lavoro sulle regole della contabilità è gravissimo”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia all’assemblea del gruppo del Pd.

“C’è un nuovo ciclo della legge di bilancio totalmente disconosciuto dalla maggioranza che di fatto umilia il Parlamento. Viene di fatto cancellata la funzione delle Camere nel controllo e nell’analisi del ciclo della legge di bilancio, che ora è triennale, che vengono totalmente lasciati nelle mani del Governo. Il Parlamento diventa il ratificatore delle scelte dell’Esecutivo, non distingue i vincoli delle nuove regole europee dalla costruzione della programmazione del bilancio”.

“Sulla sanità siamo di fronte al tentativo, lo stiamo vedendo con gli emendamenti della maggioranza al ddl prestazioni sanitarie, di trasformare il nostro Servizio Sanitario Nazionale in un sistema misto che scarica su cittadini e comuni anche i costi dell’assistenza per i più deboli dei deboli. È l’avvio della privatizzazione della sanità pubblica. Per non parlare dello pericoli della riforma della magistratura, perché di questo si tratta quando facciamo riferimento alla cosiddetta riforma della giustizia. E sulle tasse la tanto annunciata riforma del fisco non ci sarà, sostituita dalle mille rottamazioni che testimoniano dei ricatti leghisti a cui è sottoposto questo governo. Stiamo assistendo ad uno stravolgimento delle regole per sottomettere tutto al potere esecutivo”.