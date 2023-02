Governo: Bonaccini, ‘gli do 4, Meloni? La voglio battere nelle urne’

Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Sul governo il mio giudizio è molto negativo, è da 4”. Così Stefano Bonaccini a Sky Tg 24 – Il Confronto. “Su Meloni non do giudizi, lo danno gli elettori. A me interessa batterla nelle urne e battere un governo che sta mostrando tutta la sua inaffidabilità”. E a Schlein che lo incalza invece a un giudizio netto su Meloni ribatte: “Ha detto che do 4 al governo, un giudizio durissimo. Ma io voglio vincere le elezioni non solo parlando male degli avversari ma per le nostre proposte”.