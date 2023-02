Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Meloni capace? L’hanno detto i cittadini votandola. Per me il suo governo non sta facendo bene ma per batterla io devo dimostrare di essere più affidabile e capace”. Così Stefano Bonaccini a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1.