Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “E’ abbastanza incredibile, paradossale che con quello che hanno promesso e urlato quando non erano al governo sul tema dei rincari e delle accise, proprio loro le abbiano aumentate e abbiano tolto i benefici fiscali del governo Draghi per cui ci troviamo con la benzina e i pedaggi aumentati. Quei benefici andavano prorogati”. Così Stefano Bonaccini a In Onda su La7.