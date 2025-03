Governo: Bonaccini, ‘pronti al voto? Nei territori sì’

24 Marzo 2025

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Se siamo pronti al voto? Non lo so, nei territori sì. A Genova, ad esempio, si starà tutti insieme e così accadrà a Ravenna. Così è accaduto in Emilia e in Umbria e i risultati si sono visti”. Lo dice Stefano Bonaccini a L’Aria che Tira su La7.