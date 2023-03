Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Dare sempre la colpa al fato o a qualcun altro come stanno facendo, significa insicurezza e debolezza. Come se io mi fossi lamentato del terremoto in Emilia o per essere stati la prima regione, dopo la Lombardia ad essere colpita dal Covid. Bisogna dare risposte, non trovare giustificazione. Stanno governando molto male”. Così Stefano Bonaccini a Di Martedì su La7.