Governo: Bonaccini, ‘va fatta opposizione con cultura di governo’

Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Dobbiamo organizzarci e attrezzarci per fare un’opposizione credibile con cultura di governo. E questo vuol dire essere duri e severi ma ogni volta che si è contrari bisogna avere subito una alternativa pronta. E fare le cose se sono giuste e se servono. Oggi ad esempio mi ha chiamato la ministra Santanchè, c’è un problema del turismo in Appenino per mancanza di neve e la ministra ha subito risposto per trovare soluzioni. Poi ci sono tante cose che questo governo non sta facendo bene”. Così Stefano Bonaccini a In Onda su La7.