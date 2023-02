Governo: Bonelli (Avs), ‘dopo dimissioni Montaruli aspettiamo Delmastro e Donzelli’

Febbraio 18, 2023

Roma, 18 feb (Adnkronos) – “Questo governo di destra è imbarazzante perché, per questioni di opportunità, l’onorevole Montaruli non doveva essere indicata sottosegretaria dalla presidente Meloni, che sapeva della condanna in secondo grado per peculato. Ora, dopo le dimissioni della sottosegretaria Montaruli attendiamo, per rispetto delle istituzioni, quelle di Delmastro e Donzelli”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde.

“I due esponenti di Fratelli d’Italia ricoprono ruoli delicati e hanno dato prova di utilizzare documenti riservati, ricevendo sostegno incondizionato dalla presidente Meloni e dal ministro Nordio, senza il minimo rispetto delle regole. Questo è l’atteggiamento di chi si fa forte con i numeri che ha in Parlamento, noncuranti delle istituzioni e delle cariche che ricoprono”, aggiunge Bonelli.