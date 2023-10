Governo: Bonelli-Fratoianni, ‘giusta opposizione su temi comuni, ma serve discussione vera’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Elly Schlein sostiene che per l’opposizione è necessario costruire convergenze su temi comuni: siamo d’accordo perché non è un bene per il Paese vedere un’opposizione disunita; questo non fa bene alla democrazia e rafforza un governo di destra che sta causando danni all’Italia”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Il governo Meloni – proseguono – sta attaccando i diritti sociali, quelli ambientali e i diritti degli animali, come dimostrato dal rifiuto del salario minimo, dalla mancanza di protezione dei profitti eccessivi delle società energetiche che stanno impoverendo le famiglie italiane. Ma proprio perché occorre misurarsi sui temi, serve una discussione vera”. Per esempio, dicono il co-portavoce di Europa Verde e il segretario nazionale di Sinistra italiana, “abbiamo diverse opinioni su come affrontare la crisi climatica: non è possibile costruire politiche sul clima credibili se si fa una politica energetica che sostiene la realizzazione dei rigassificatori di Piombino e Ravenna come il Pd sta facendo. La risposta che dobbiamo dare ai giovani che domani scenderanno in piazza in tutta Italia deve essere della massima chiarezza. Per farlo, è essenziale abbandonare gli investimenti nei combustibili fossili, come quelli relativi ai rigassificatori, strutture non solo inutili ma anche funzionali a trasformare l’Italia in un centro del gas. Per questo motivo, diciamo chiaramente al Pd che il loro sostegno ai nuovi rigassificatori di Piombino e Ravenna non è in linea con l’approccio scientifico necessario per affrontare la crisi climatica”.

“Il nostro Paese ha bisogno di una grande rivoluzione politica e culturale. Ad esempio, troppi amministratori vedono ancora il consumo di suolo come una fonte di entrate economiche per i bilanci comunali. Tuttavia, abbiamo constatato che le città italiane non riescono più a sopportare il peso di ben 19 ettari di cementificazione al giorno, secondo i dati dell’Ispra. Pertanto, è urgente condurre una battaglia comune, anche con il Pd e tutte le forze disponibili, per promuovere una legge rigorosa che affronti immediatamente questo problema, senza esitazioni”, dicono i due esponenti rossoverdi. “Anche su questi temi avviamo dunque il confronto per costruire un’opposizione in grado di offrire all’Italia un’alternativa al governo più a destra della storia repubblicana”, concludono Bonelli e Fratoianni.