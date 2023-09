Governo: Bonelli, ‘interrogazione a Santanchè, risponda su ‘Open to meraviglia”

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “La campagna ‘Open to Meraviglia’, ideata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, è stata oggetto di numerose critiche sin dalla sua presentazione. Non solo la campagna ha subito una brusca interruzione delle attività sui social network a giugno, ma anche il video di presentazione è stato rimosso per oltre due mesi. Questa situazione ha sollevato legittimi dubbi sulla trasparenza e sull’efficacia di questo importante investimento pubblico, stimato in 9 milioni di euro”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS nell’interrogazione parlamentare rivolta alla ministra del Turismo Daniele Santanché.

“Ulteriori preoccupazioni emergono quando consideriamo i recenti sviluppi tra cui l’apertura di un’indagine da parte della procura della Corte dei Conti del Lazio sulla campagna ‘Open to Meraviglia’. Tale indagine sospetta un possibile danno erariale dovuto a un investimento di denaro pubblico in un’operazione di comunicazione che è stata interrotta prematuramente. Non possiamo non notare che, in seguito all’annuncio di questa indagine, la campagna pubblicitaria sembra essersi ripresa e la Venere della Santanchè è misteriosamente riapparsa su Instagram con foto che la ripropongono in alcuni aeroporti e stazioni all’estero”.

“Per non parlare dell’ennesimo strafalcione comparso sul profilo, in cui la Venere a Porto Venere ‘dichiara’ di essere 570 anni fa, quando la nascita della dea dovrebbe essere a Cipro e il quadro di Botticelli è datato 1485, meno di 540 anni fa. Secondo quanto riportato da Repubblica, la campagna della ‘Venere-influencer’ ha comportato costi significativi, con una serie di micro affidamenti poco sotto la soglia dei 140mila euro, al di sotto della quale sarebbe stata necessaria una gara d’appalto pubblica. È fondamentale che la Ministro del Turismo risponda chiaramente a queste domande. Quali sono le reali motivazioni che hanno portato all’interruzione della campagna pubblicitaria proprio nel periodo di massimo afflusso turistico? È una coincidenza che la ripresa della campagna avvenga proprio dopo l’apertura dell’inchiesta contabile da parte della Corte dei Conti? Cosa si sta facendo per garantire una gestione trasparente e responsabile dei fondi pubblici in questo caso?”.