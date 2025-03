Governo: Bonelli, ‘Lega ha sfiduciato Tajani, non sta più in piedi’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Con le parole di Durigon la Lega ha sfiduciato Antonio Tajani e il governo Meloni non sta più in piedi. Le parole del viceministro leghista certificano ennesima frattura nella maggioranza: dopo la telefonata tra Salvini e il vicepresidente USA J.D. Vance, dopo che lo stesso Tajani aveva ribadito che la politica estera è materia di sua competenza e della Presidente del Consiglio, e dopo che la Lega ha di fatto tolto il proprio sostegno alla Premier su Rearm EU, la crisi di governo è evidente. Siamo di fronte a un esecutivo diviso che non affronta le emergenze sociali ed economiche del Paese. Servono a poco le vergognose provocazioni di Giorgia Meloni, che usa Ventotene per coprire il disastro politico della sua maggioranza”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.