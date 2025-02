Governo: Bonelli, ‘Meloni fugge da Parlamento e delegittima toghe per coprire fallimenti’

2 Febbraio 2025

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “A quasi due settimane dalla liberazione del criminale Almasri, Giorgia Meloni continua a fuggire dal Parlamento, evitando di assumersi la responsabilità di una decisione gravissima che ha violato lo statuto della Corte Penale Internazionale. La premier non sa come giustificare il fallimento delle sue politiche”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“A dispetto della macchina propagandistica che ha messo in piedi, con continue apparizioni sui social e attacchi strumentali alla magistratura e agli organismi indipendenti, i dati parlano chiaro: il PIL è fermo, il governo ha tagliato 2,3 miliardi alle famiglie più povere, riducendo fino a 100 euro in busta paga per chi guadagna meno di 800 euro al mese. L’accordo con l’Albania si è rivelato un fiasco totale, mentre il sistema sanitario è in ginocchio con liste d’attesa sempre più lunghe. Di fronte a tutto questo, l’unica risposta della destra è attaccare chi, come la Fondazione Gimbe, fotografa la realtà dei fatti e ad attaccare ogni giorno la magistratura, urlando al complotto. Meloni scappa dal Parlamento perché dovrebbe ammettere che la sua propaganda non regge più: il Paese sta pagando il prezzo delle sue scelte scellerate del suo governo. Aspettiamo che spieghi perché ha liberato uno stupratore, assassino e trafficante di essere umani. Gli italiani meritano risposte, non propaganda”.