Governo: Bonelli, ‘Meloni si scusa? Problema non scuse ma postura istituzionale’

21 Marzo 2024

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni mi ha chiesto scusa tramite un post sui social? Non c’entrano le scuse, io non mi sono sentito offeso, il problema non sono le scuse ma che la premier deve avere una postura istituzionale”. Così Angelo Bonelli a Un Giorno da Pecora, dopo che la premier Meloni ha pubblicato un messaggio in cui si scusava per quanto avvenuto ieri in aula. Il parlamentare dei Verdi ha poi scherzato coi conduttori, mostrando in video lo ‘sguardo inquietante’ che ieri, a suo parare, gli avrebbe riservato la presidente del Consiglio.