Governo: Bonelli, ‘Meloni si sente regina e non accetta critiche’

2 Maggio 2025

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni vorrebbe che tutti le dicessero quanto è brava, dimostrando così di essere refrattaria a qualsiasi critica. Ma le critiche, in una democrazia, non sono lesa maestà: sono uno strumento fondamentale per il confronto pubblico. Nessuno sta attaccando la donna Giorgia Meloni. La smetta di fare la vittima: le nostre critiche, legittime e forti, sono rivolte alle sue politiche sociali, economiche e ambientali che riteniamo profondamente inique e dannose per il Paese.” Così Angelo Bonelli parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde, in una dichiarazione, dopo le affermazioni della Premier in una intervista rilasciata questa mattina.