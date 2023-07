Governo: Bonelli, ‘P.Chigi si sta preparando a europee non toghe, toni intimidatori’**

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – Da Palazzo Chigi “un attacco alla magistratura esplicito dicendo che si sta preparando la campagna elettorale per le europee quando in realtà, forse, chi si sta preparando per le elezioni europee è Palazzo Chigi, non certo l’autorità giudiziaria. E’ un tono intimidatorio nei confronti dell’autonomia della magistratura”. Così, intervistato dall’AdnKronos, Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra, commenta la nota di ieri che, attribuita a ‘fonti di Palazzo Chigi’, interviene sul caso Delmastro e l’imputazione coatta.

“Poi – continua Bonelli – c’è la nota di oggi di via Arenula, diffusa sempre attraverso la modalità bizzarra delle ‘fonti’ perché non riescono mai a metterci la faccia, che definisce ‘irrazionale’ l’imputazione coatta da parte del gip di Roma ed è la dimostrazione di una profonda ignoranza o della malafede del ministero di Grazia e Giustizia perché l’ordinamento processuale e penale del nostro Paese prevede l’imputazione coatta, è un’amministrazione ordinaria che viene applicata molte volte e fare questa affermazione è gravissimo”.

“Così come è grave la difesa d’ufficio che ha fatto in questi mesi Nordio nei confronti del suo amico di partito Delmastro dicendo che quegli atti non erano riservati. Allora Nordio mi deve dire la ragione per la quale il ministero, quando ho chiesto di avere quegli stessi atti di Donzelli e Delmastro, ha risposto che non potevo averli perché non divulgabili, ai sensi di legge previsti e puntali. Siamo di fronte a una modalità discrezionale di usare le leggi dello Stato e questa è arroganza al potere non degna di una paese democratico”, conclude Bonelli.