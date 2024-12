Governo: Bonelli, ‘Santanchè in conflitto interessi, ma per Meloni ok sia ministra’

2 Dicembre 2024

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “La peggiore cosa è assuefarsi a notizie che invece dovrebbero vedere una reazione da parte delle istituzioni e di chi governa. La puntata di ieri di Report su Rai 3 ha messo in luce le modalità con cui il ristorante ‘El Camineto’ sia stato rilevato da Flavio Briatore e Dimitri Kunz, compagno della ministra Daniela Santanchè”. Lo dice il coportavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Le quote di Briatore, pari ad un valore di 50 mila euro, sono state vendute con una plusvalenza di 150 mila euro allo stesso Dimitri Kunz e ad Andrej Toporov, un imprenditore Kazako, socio in affari dell’oligarca russo Kharitonin amico di Vladimir Putin. Il terreno e la baita dove si svolge l’attività del ‘El Camineto’ è di proprietà dell’oligarca russo Kharitonin, che riceve dalla società di Dimitri Kunz e Andrej Toporov 200 mila euro anno, per l’affitto della struttura. La Santanchè nelle sue vesti di ministra sta sostenendo l’idea di realizzare un aeroporto a Cortina”.

“Chi ha presentato il progetto per un aviosuperficie a Cortina? Il factotum dell’oligarca russo Kharitonin ovvero Andrej Toporov socio in affari del compagno della Santanchè Dimitri Kunz. La premier Meloni cosa ha da dire sul conflitto di interessi della ministra Santanchè e che il suo compagno sia in affari con un oligarca russo, vicino a Putin? Come è possibile che una ministra che è sotto inchiesta dalla procura di Milano e con una richiesta di rinvio a giudizio per falso in bilancio e per truffa ai danni dell’Inps possa continuare a fare la ministra? Meloni perché consenti tutto ciò?”, conclude Bonelli.