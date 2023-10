Governo: Bonelli, ‘un anno di ingiustizia sociale e ambientale’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Al contrario dei librettini agiografici che stanno facendo girare, in un anno il Governo Meloni si è dimostrato il Governo dell’ingiustizia sociale e ambientale. Questi 365 giorni hanno messo in chiaro da quale parte stanno: approvata la delega fiscale che premia i grandi evasori e garantisce la loro impunità, approvati ben 12 condoni fiscali, ma rinunciano a incassare gli 8 miliardi di euro di tassa extraprofitti delle grandi compagnie oil gas che si arricchiscono con la speculazione finanziaria sulle spalle dei cittadini e delle imprese”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.

“Se da un lato la maggioranza ha messo in ginocchio il trasporto pubblico, dall’altro -aggiunge- ha dato il via al progetto al Ponte sullo Stretto, un’opera ambientalmente ed economicamente insostenibile ed hanno inserito in manovra 12 miliardi di euro sottratti al Tpl. Inoltre, è inaccettabile che il Governo abbia deciso di alzare gli stipendi dei manager del Ponte a cifre superiori ai 240 mila euro, mentre nello stesso tempo respinge categoricamente il salario minimo, una misura necessaria per milioni di lavoratori poveri. Se vogliamo fare un bilancio di questo anno per il Governo Meloni è sicuramente molto negativo: fanno la guerra ai poveri e non alla povertà e bloccano le politiche sul clima, favorendo le fonti fossili anziché puntare sulle rinnovabili”.