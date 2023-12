Governo: Bonelli, ‘vuol spiare giornalisti? Presento interrogazione’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Il governo italiano vuole spiare i giornalisti cercando di bloccare la legge europea sulla libertà dei media imponendo una clausola a tal proposito. L’atto, se confermato, rappresenterebbe un grave attacco alla libertà di stampa e un tentativo di controllo dei giornalisti tramite programmi spia. Presento interrogazione parlamentare”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.

“Infatti, dai verbali visionati dal consorzio di giornalismo Investigate Europe, Disclose e Follow the Money, durante la riunione dei diplomatici a Bruxelles che dovevano trattare sulla legge europea per la libertá di stampa, il Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza (Dis), in accordo con la presidenza del Consiglio, ha tentato di imporre una clausola sulla ‘sicurezza nazionale’ che consentirebbe il controllo dei telefoni dei giornalisti. Questo comportamento minaccia di introdurre nella legge europea sulla libertà dei media la possibilità di spiare i cronisti, vanificando lo spirito stesso della normativa volta a garantire l’indipendenza e l’integrità dell’informazione”.

“Tale atteggiamento è inaccettabile in uno Stato democratico e compromette gravemente i principi fondamentali della libertà di espressione e di informazione, pilastri irrinunciabili di una società libera e democratica. L’atteggiamento del governo italiano, preso senza coinvolgere pienamente le competenze ministeriali coinvolte, solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla consultazione democratica delle decisioni che impattano direttamente sul tessuto della libertà di stampa: il Governo venga in aula a rispondere, perché spiare i giornalisti in uno stato democratico non può essere consentito”, conclude.

