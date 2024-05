Governo: Bonetti, ‘esulta per decreto Sud ma non un euro in più a italiani’

18 Maggio 2024

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il governo racconta di aver ottenuto una grande vittoria con il decreto Sud. Dicono di aver stanziato dei fondi per la decontribuzione per l’assunzione di donne e giovani. Ma semplicemente hanno reintrodotto (e solo parzialmente) quello che avevano tolto durante la legge di bilancio e che avevamo introdotto quando ero ministra. Da giugno saranno interrotte anche le agevolazioni fiscali di vantaggio per le aziende del Sud che si troveranno in enorme difficoltà. E questo perché, dopo aver tuonato dai banchi dell’opposizione contro il lavoro che stava facendo il governo Draghi con la ministra Carfagna, per quasi due anni Fitto, da ministro, nulla ha fatto per lavorare con l’Europa e rendere strutturali le decontribuzioni”. Così la vicepresidente di Azione, Elena Bonetti.

“È sempre il solito gioco delle tre carte: il governo mette e toglie gli stessi finanziamenti vendendola poi come una grande vittoria. Ma la verità è che neanche un euro in più arriverà nelle tasche delle imprese e degli italiani al Sud” – ha concluso Bonetti.