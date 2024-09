Governo: Bonifazi (Iv), ‘tra Meloni e Calenda solito aiuto reciproco’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Sacrosanta l’insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare ma non possiamo accettare che si affermi il diritto a insultare”. Lo scrive su X Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, a proposito della notizia di Repubblica secondo cui nella Giunta per le autorizzazioni del Senato il gruppo di Fdi si sarebbe schierato a favore di Carlo Calenda nel voto sulla querela per diffamazione intentata da Clemente Mastella. “E come al solito Meloni e Calenda, invece, si aiutano reciprocamente”, conclude.