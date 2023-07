Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Qui siamo a fare politica, non chiediamo le sue dimissioni come voi avete fatto con noi. Noi diciamo che ogni valutazione sul prosieguo della sua esperienza di ministra è nelle mani sue e del presidente del Consiglio, che si assume la responsabilità politica. Se c’è dell’altro tragga le necessarie conclusioni. La decisione è tutta nelle sue mani”. Lo ha detto Enrico Borghi, di Italia viva, in aula Senato dopo l’informativa della ministra Santanchè.